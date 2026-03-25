日本代表は24日、キリンワールドチャレンジ2026 スコットランド代表戦に向け、グラスゴーで始動した。23日に安藤智哉、24日に冨安健洋がケガのため今活動不参加が決定。橋岡大樹が追加招集され、全体27名でキリンワールドチャレンジ2026の2連戦に臨む。体調不良のため経由地のロンドンで一時静養となっていた佐藤龍之介は無事にグラスゴー入りしたが、この日の練習には参加せず、26名で全体練習を行った。初日はランキングや