お笑いコンビ・千鳥の大悟（45）が23日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。漫才日本一決定戦「M−1グランプリ」の苦い思い出を語った。この日のテーマは「やっぱり優勝したかったちょっと遅めのM−1反省会敗者の集い」。大悟は2003年〜2005年、2007年の4回、M―1決勝に進出。だが、最下位、最下位、6位、8位という結果に終わっている。決勝のネタは、相方にも隠したりすることもある、と