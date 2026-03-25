札幌・東警察署は2026年3月24日、札幌市東区の無職の女（51）を殺人未遂の疑いで逮捕しました。女は24日午前5時ごろから午前6時までの間に、自宅で就寝中だった高校生の息子（18）にインスリン注射を打ち、殺害しようとした疑いです。午前6時すぎ、女の夫から「妻が暴れている。息子が妻にインスリンを打たれたらしい」と警察に通報がありました。警察によりますと、息子は注射に気がついて目が覚め、抵抗したということです。息子