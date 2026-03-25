レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が24日（日本時間25日）、ツインズとのオープン戦に「3番・DH」で先発出場し、3打数2安打1打点だった。初回、ツインズ先発のケントが1ボール2ストライクから投じた甘く入ったカーブを強振。打球は右翼線を破る二塁打となり、先制の起点となった。2回2死一、三塁の好機で迎えた第2打席。3番手・ヒルカーがフルカウントから投じた低めのカットボールにうまくタイミングを合わせた。最後は