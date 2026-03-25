NY株式24日（NY時間15:16）（日本時間04:16） ダウ平均46300.58（+92.11+0.20%） ナスダック21850.38（-96.38-0.44%） CME日経平均先物52715（大証終比：+475+0.90%） 欧州株式24日終値 英FT100 9965.16（+71.01+0.72%） 独DAX 22636.91（-16.95-0.07%） 仏CAC40 7743.92（+17.72+0.23%） 米国債利回り 2年債 3.916（+0.065） 10年債 4.378（+0.036） 30年債 4.930（+