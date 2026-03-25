英国遠征中の日本代表は24日、スコットランド戦（28日）に向けてダンバートン市内で現地入り後の初練習を行った。ボール回しなど軽めのメニューで調整した練習後に、MF堂安律（フランクフルト）が取材に対応。約1年9カ月ぶりに代表復帰する予定だったDF冨安健洋（アヤックス）のケガによる参加辞退を受け、MF南野拓実（モナコ）MF久保建英（レアル・ソシエダ）、MF遠藤航（リバプール）ら故障者が続出する現状に言及した。「冨