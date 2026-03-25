イギリス遠征中の日本代表は24日、スコットランド・ダンバートン市内の練習場で始動した。練習前に所属先のリーグ戦で負傷したDF冨安健洋(アヤックス)の不参加が発表され、さらに体調不良のMF佐藤龍之介(FC東京)も欠席したため、26人でのトレーニングとなった。日本サッカー協会(JFA)の広報担当者によると、佐藤はロンドンの空港で一時静養していたが、すでにスコットランド入り。回復次第、トレーニングに合流するとみられる