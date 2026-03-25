ボートレース徳山は3月30日から4月4日まで年度またぎの6日間シリーズが開幕する。主力メンバーは三嶌誠司、海野ゆかり、石橋道友、赤坂俊輔、郷原章平、前田将太、吉川貴仁、飛田江己が参戦する予定。V候補筆頭格は前田将太（38＝福岡）。今年に入り5節を消化しているが、若松の正月レースで優出3着、2月の平和島では優出6着と優勝は決めてはいないものの確実に実力を発揮している。徳山では通算9優出4Vの実績を残していて巧者