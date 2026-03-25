8日から開催された大村G1・73周年は上條暢嵩（32＝大阪）の優勝で幕を閉じた。G1は6勝目。バランスの取れた仕上がりで8戦4勝と、3連単を外したのは初日ドリーム6号艇の4着だけだった。獲得賞金は現在3位につけている。準優勝だったのは定松勇樹（24＝佐賀）。今年はすでにG1・2勝を挙げ、勝率は8点を優に超え、賞金ランクでは2位と好調を維持している。新燃料は初体験で、前検は調整に戸惑いを見せていたが、日に日に上向かせ