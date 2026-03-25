昨年7月の当欄でも取り上げた安河内鈴之介（22＝福岡）が、私が本紙担当をした、からつG2「唐津ボーターボート大賞」に参戦していた。正規斡旋では初めての特別競走参戦。23年11月にデビューして、前期にA2級勝率を残した成長株。着実に成長していることがうかがえるG2初参戦だった。結果は予選落ちだったが、5日目後半戦では2コース差しでG2初1着を奪取し、何かをつかんで帰ろうという、貪欲な姿勢を出していた。2月には追加