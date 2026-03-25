ボートレース福岡の新エンジン3節目の開催となった「福岡県知事杯争奪福岡都市圏開設36周年記念競走」は地元の三苫晃幸の当地初制覇で幕を閉じた。これで2月に新エンジンに切り替わってから大山千広、篠崎仁志、三苫と地元勢が3連勝。昨年も同様の傾向を見せていたので、福岡の新エンジンシリーズは地元勢を狙うのが来年以降もセオリーになりそうだ。優勝は流れをつかんだ三苫だったが、予選トップ通過を果たした宮脇遼太の