23日まで行われたボートレース下関「巌流本舗杯」は岡村慶太の優勝で幕を閉じた。その優勝戦には平石和男、高山秀雄（56＝群馬）といった巧腕の持ち主たちの名も。ベテラン勢の奮闘も光って、見応えのあるシリーズとなった。特に高山は19年12月尼崎以来、約6年3カ月ぶり、131度目の優出。初日4、1着。2日目は道中逆転を許しての4着も、予選ラストの3日目2走が圧巻だった。まず1Rを2コース差しで快勝。後半6Rは6号艇ながら、5コ