ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」が2日目を迎える。注目は9Rだ。エンジンのいい森高がスリットから軽快に伸びて先制を決める。毒島は豪快な攻勢から一気に抜け出すことも。ピット離れ仕様も示唆する堀本は進入から動向には注目。茅原はスピード全開の走りで1M強襲も。＜1＞森高一真スタートしてからの足には余裕があるけどコーナーが良くない。ピット離れも怪しかった。＜2＞中岡正彦伸びに寄せ