53億円近くをだまし取った詐欺グループで、犯行に使われた口座が凍結された際に解約する役割を担っていたとみられる弁護士の男が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは、横浜市の弁護士・高田康章容疑者（47）ら2人で、2023年に神奈川県内の信用金庫に偽の書類を提出して詐欺の被害金が入金されていた凍結口座を解約し、およそ58万円をだまし取ったなどの疑いが持たれています。警視庁によりますと、高田容疑者は、ほかにも30以