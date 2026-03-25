古賀繁輝のVで幕を閉じた、からつG2MB大賞。その節で3日目前半に転覆での減点がありながらも予選突破を果たすなど、俊敏な走りを見せていたのが129期の西岡顕心（24＝香川）だ。からつを走り終え、今期勝率は7.05。今期はG1で2度の優出を決めるなどハイペース。この勢いで初のSG出場となる浜名湖オールスター（5月26〜31日）にも選出された。「初のSGが入ったので、それがめっちゃ楽しみ。施行者推薦ですけど、チャンスを与え