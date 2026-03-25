アメリカとイランの停戦に向け、アメリカと仲介国がイランとの対面での高官協議を26日にも開催することを検討していると報道されました。アメリカのニュースサイト「アクシオス」は24日、アメリカとイランの対面での停戦に向けた高官協議について、アメリカと仲介国が26日にも開催することを検討していると報道しました。関係者の話として伝えたもので、現在はイラン側からの返答を待っている状況だということです。会談が実施され