きょう（25日）未明、東京・墨田区のアパートの一室で火事があり、60代の住人とみられる男性1人が死亡しました。きょう午前1時ごろ、東京・墨田区墨田2丁目のアパートで「火事が起きている」と、近くに住む人から110番通報がありました。警視庁などによりますと、アパート2階の部屋がおよそ30平方メートルにわたって燃え、焼け跡からこの部屋の60代の住人とみられる男性1人の遺体が見つかりました。この火事でアパート2階の床が抜