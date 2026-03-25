先日、福岡支部に所属していた谷村啓司元選手（46）から「引退届を提出しました」と連絡が来た。病気を患い、昨年4月5日、住之江のレースを最後に治療に専念。順調に治療は進んでいるが、まだ治療が続き、選手としての体力は戻らないと判断しての決断。引退届は受理された。若い時は、毎日一緒にいてくれた弟弟子。これからは、元選手同士として支え合えたらと思っている。さて、引退したばかりだが、北九州市八幡西区（黒崎