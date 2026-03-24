「日中はちょっと暑いくらいだけど、何も羽織らないのは心もとない……」。間もなく訪れるそんな春の気候にぴったりなのが「軽アウター」。コーデの抜け感アップにもつながりそうです。そこで今回は【GU（ジーユー）】で見つけた、これからの季節にちょうどいい軽やかな透け感素材の新作アイテムをご紹介。春から初夏にかけて活躍が期待できるアウターをぜひチェックしてみて。 さらっとアウタ