7月に東京・京都・滋賀にて上演される山下美月主演舞台『成瀬は天下を取りにいく』の追加キャストとして、田畑智子、天宮良、山崎静代（南海キャンディーズ）、ISSEIの出演が発表された。【写真】舞台版『成瀬は天下を取りにいく』キャスト陣本作は、2024年の「本屋大賞」はじめ数多くの文学賞を受賞した宮島未奈のデビュー作『成瀬は天下を取りにいく』（新潮文庫）と続編『成瀬は信じた道をいく』（新潮社）を原作に構成され