相撲協会が発表大相撲春場所は関脇・霧島（音羽山）の優勝で幕を閉じた。22日の千秋楽から一夜、日本相撲協会から発表された一報に「ちょっと待ってよー」「号泣」などと、悲しみの声が広がった。日本相撲協会は23日、元幕内の千代丸（九重）、英乃海（木瀬）の現役引退をXで発表した。34歳の千代丸は鹿児島県出身。2007年夏場所で初土俵を踏み、自己最高位は前頭5枚目だった。愛らしい風貌から「千代丸たん」の愛称で長年親