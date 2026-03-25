日本サッカー協会は３月24日、英国遠征の日本代表メンバーに選出されていたアヤックスのDF冨安健洋が怪我のため不参加になると発表した。22日のフェイエノールト戦に先発した冨安は、右ハムストリングあたりをさすりながら座り込み、73分で途中交代となっていた。27歳のDFは、長期離脱を強いられた右膝の怪我が癒え、今冬に加入したアヤックスでコンディションを上げて、１年９か月ぶりに日本代表に招集されていたなか、まさ