佐久間大介 Snow Manの佐久間大介が、BANDAI SPIRITSのキャラクターくじ「一番くじ」の新CMキャラクターに昨年に引き続き起用された。新CM「プレイリスト」篇は3月25日より全国で放映を開始する。今回のCMは、2025年から続く「見つかる、キミの一番！」をキャッチコピーに採用。「プレイリスト」をコンセプトに据え、コンビニや書店、オンラインなど、多様なシチュエーションで楽しめるブランドの世界観をカラフル