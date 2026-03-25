【モデルプレス＝2026/03/25】7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）が出演する日やけ止めブランドの新TVCM「強さを、まとう。」篇が、3月25日よりYouTubeにて先行公開、4月1日より全国で放映される。【写真】7人組人気ガールズグループ、新CMで純白衣装披露◆HANA、新CMで堂々とした表情見せるHANAは、これまで自分自身や周囲から突きつけられた「NO」を「YES」に変える強さで、多くの人々の心を動かしてきた。今回、HANAによる「