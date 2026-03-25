HANAが、コーセーコスメポートの日やけ止めブランド『サンカット®』新TVCM『強さを、まとう。』篇に出演。また、同映像が本日3月25日よりYouTubeにて先行公開された。本CMは4月1日より全国で順次放映される。 （関連：【画像あり】HANA出演コーセー サンカット®新TVCM『強さを、まとう。』篇場面写真） CMでは、青空の下、メンバーそれぞれが強さや自信に溢れた堂々とした