マイアミ・オープン大会期間：2026年3月19日～2026年3月30日開催地：アメリカ マイアミ, フロリダコート：ハード（屋外）結果：[イジ レヘツカ] 2 - 1 [テイラー フリッツ] 試合の詳細データはこちら≫ マイアミ・オープン第8日がアメリカ マイアミ, フロリダで行われ、男子シングルス4回戦で、第21シードのイジ レヘツカと第6シードのテイラー フリッツが対戦し