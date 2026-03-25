【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの佐久間大介が出演する「一番くじ」の新CM『プレイリスト』篇が、3月25日より特設サイトにて公開。また、TVCMも3月25日より全国で順次放映開始となった。 ■CMコンセプトは“プレイリスト” 佐久間は、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ」のCMに、2025年に引き続き出演。今回のCMでは、2025年に掲げた「見つかる、キミの一番！」をキャッチコピーとして踏襲