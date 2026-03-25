俳優の吉岡里帆が出演する明治「チョコレート効果」の新テレビCM「シゴデキセンパイ『登場』篇」が26日から放映される。これに先立ち、メイキング＆インタビュー動画が公開された。吉岡がデビュー時と比べて「シゴデキになったな」と思うこと、今年の春に挑戦したいことなどが語られている。【動画】テキパキと仕事をこなし後輩思いな一面も見せる吉岡里帆同CMでは、吉岡がいつも定時までに仕事を終わらせて帰る「シゴデキセン