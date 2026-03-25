Vaundyの2作品が、25日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で記録を樹立。「怪獣の花唄」が、自身初の累積再生数9億回を突破。また「Tokimeki」が、自身通算12作目【※1】の累積再生数2億回突破作品となった。【動画】鈴鹿央士が出演！Vaundy「怪獣の花唄」MV「怪獣の花唄」は、週間再生数296.8万回（2,967,788回）を記録。累積再生数は9億199.9万回（901,999,150回）。2020年5月にリリースした1stアルバム『s