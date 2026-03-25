7人組ガールズグループ・HANAが、日やけ止めブランド「サンカット」とコラボする。それに合わせ、HANAが出演する新テレビCM『強さを、まとう。』篇が、きょう25日からYouTubeで先行公開され、4月1日から全国放映される。【写真】美しいシルエットのHANA！撮影裏では無邪気な姿もHANAは、これまで自分自身や周囲から突きつけられた「NO」を「YES」に変える強さで、多くの人々の心を動かしてきた。一方、「サンカット」は、日常