俳優・モデル・グラビアアイドルの桃月なしこの6年ぶりとなる写真集の表紙とタイトルが25日、発表された。表紙カットは、思わず胸元に目がいくセクシーでありながら品のある写真。タイトルは、『むすび』となる。【写真集カット】“横乳”が!!大胆カットを見せた桃月なしこ2017年末に『週刊ヤングマガジン』でグラビアデビューし、看護師＆コスプレイヤー＆タレントの三刀流美女としてたちまち注目を浴びることになった桃月。