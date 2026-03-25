老朽化のため5月末に閉館する大阪・道頓堀の大阪松竹座で24日、STARTOENTERTAINMENTの所属タレント総勢92人が一夜限りの公演を行った。関西出身のSUPEREIGHT、WEST.、なにわ男子、Aぇ！groupに加え、関西ジュニアで活躍したSnowMan向井康二（31）、King＆Prince永瀬廉（27）らも集結。豪華メンバーが一堂に会した。Aぇ！group・末澤誠也（31）の「最高の卒業式にしようぜ！」のかけ声で幕開け。「バンバンッ！！」「大阪