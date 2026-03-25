back numberの「黄色」が、25日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数2億回を突破した。【動画】back number「黄色」MV週間再生数91.8万回（917,896回）を記録。累積再生数は2億12.2万回（200,121,793回）となり、2億回突破は自身通算16作目【※1】。歴代単独2位の「アーティスト別2億回再生突破作品数」記録【※2】を自己更新した。本作は、2021年8月から放送されたABEMAオリジナルシリーズ『