ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴの関西出身者が２４日、５月末で閉館する大阪松竹座で「ほんまおおきに大阪松竹座〜ＷＥａｒｅ松竹座男子。今まで永らくお世話になりました。関ジュの頃、和室の楽屋で向き合った日々。そんな青春の場所でＳＵＰＥＲＡぇ！卒業式。〜」を開催した。ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの横山裕が「ほんまおおきに」と呼びかけ、観客が「大阪松竹座！」と声をそろえて幕を閉じた。同劇場と関