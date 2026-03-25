「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」の関西出身メンバーが２４日、５月末で閉館する大阪松竹座で「ほんまおおきに大阪松竹座〜ＷＥａｒｅ松竹座男子。今まで永らくお世話になりました。関ジュの頃、和室の楽屋で向き合った日々。そんな青春の場所でＳＵＰＥＲＡぇ！卒業式。〜」を開催した。関西ジュニアとして、大阪松竹座で育ってきた「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」「ＷＥＳＴ．」「なにわ男子」「Ａぇ！ｇｒｏ