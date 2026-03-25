SUPER EIGHTやWEST．、なにわ男子など、STARTO ENTERTAINMENTの関西ジュニア出身者が24日、5月末に閉館する大阪松竹座で「ほんまおおきに大阪松竹座〜WE are松竹座男子。今まで永らくお世話になりました。関ジュの頃、和室の楽屋で向き合った日々。そんな青春の場所でSUPER Aぇ！卒業式。〜」を開催した。OBから現役まで総勢92人が一堂に会し、懐かしの楽曲やトークとともに“母校”の思い出を振り返った。◇◇◇