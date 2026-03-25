【香港共同】香港政府は24日、香港国家安全維持法（国安法）違反などの罪で有罪判決を受けた民主派香港紙、蘋果日報（リンゴ日報＝廃刊）と関連会社2社について、同日に登記簿から抹消し解散させたと発表した。国家安全条例に基づき活動を禁止し、違反すれば最大で懲役14年および罰金100万香港ドル（約2千万円）を科すとした。香港政府は「国家安全を脅かす行為を阻止するため、あらゆる努力を尽くす」と主張。蘋果日報などに