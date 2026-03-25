NY株式24日（NY時間14:06）（日本時間03:06） ダウ平均46229.57（+21.10+0.05%） ナスダック21794.43（-152.33-0.69%） CME日経平均先物52510（大証終比：+270+0.52%） 欧州株式24日終値 英FT100 9965.16（+71.01+0.72%） 独DAX 22636.91（-16.95-0.07%） 仏CAC40 7743.92（+17.72+0.23%） 米国債利回り 2年債 3.938（+0.086） 10年債 4.406（+0.064） 30年債 4.953（