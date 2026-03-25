（NY時間14:10）（日本時間03:10） ザ・トレードデスク＜TTD＞22.25（-1.71-7.12%） 広告のザ・トレードデスク＜TTD＞が下落。第三者機関が同社の監査を実施と報じられたことが嫌気されている。報道によると、広告マーケティング調査のオムニコム＜OMC＞が顧客向けメモの中で、トレードデスクに対する監査を実施したと述べている。これは、仏パブリックス社が同様に、手数料や支出評価の問題を