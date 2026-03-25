「継続補導」の定期面接をする大阪府警少年育成室の泉川容子課長補佐＝2月、大阪市天王寺区大阪府警が「継続補導」の取り組みを強化している。非行などによる補導後にも定期面接で関係を深め、声にならないSOSをキャッチ。健全育成につなげることが目的だ。若者が集う道頓堀のグリコ看板付近の遊歩道「グリ下」などで犯罪に巻き込まれる事例もあり、対象を家出の少年少女にも拡大。悩みや不安への早期のアプローチを進める。継