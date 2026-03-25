学生専用の年間パスポートについて説明する小湊鉄道の石川晋平社長（右）ら＝2月、千葉県市原市千葉県の市原市と大多喜町を結ぶローカル線小湊鉄道は、1万円で全線乗り放題となる学生専用の年間パスポートの販売を始めた。従来の通学定期券は利用者の多い区間で年間約19万円。大幅値下げで利用を促進し、人口減少が続く沿線地域の活性化を目指す。有効期間は4月から2027年3月31日まで。購入条件は小中高、専門学校、大学に通い