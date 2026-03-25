日本時間の午前２時過ぎからドル高が強まっており、ドル円は１５９円台を一気に回復している。２時過ぎに公表された２年債入札で最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を上回ったことで、米国債利回りが上昇の反応を見せているほか、米軍が第８２空挺師団３０００人を中東に派遣する方針と伝わったことで、中東情勢への懸念が再び強まっている。原油相場も上げ幅を広げる展開でＷＴＩ先物は９３ドル台まで回復。 USD/JPY1