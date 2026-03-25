NY株式24日（NY時間13:19）（日本時間02:19） ダウ平均46133.37（-75.10-0.16%） ナスダック21727.72（-219.04-1.01%） CME日経平均先物52355（大証終比：+115+0.22%） 欧州株式24日GMT17:19 英FT100 9965.16（+71.01+0.72%） 独DAX 22636.91（-16.95-0.07%） 仏CAC40 7743.92（+17.72+0.23%） 米国債利回り 2年債 3.948（+0.097） 10年債 4.418（+0.076） 30年債 4.9