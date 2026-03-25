サッカーの日本代表で負傷のため、28日にスコットランド、31日にイングランドと対戦する英国遠征不参加が発表されたアヤックスのDF冨安健洋（27）が24日、自身のインスタグラムで「急がば回れやることやる」と心情をつづった。昨年2月の右膝手術とアーセナル退団を乗り越え、今冬に加入したアヤックスで実戦復帰を果たして1年9カ月ぶりに日本代表に招集されていたが、22日のフェイエノールト戦で右太腿に違和感を訴えて途中