ウクライナ当局は24日、ロシア軍がドローン400機を使ってウクライナに対する大規模な攻撃を行い、少なくとも5人が死亡したと発表しました。ウクライナ当局によりますと、24日、ロシア軍がザポリージャ州とポルタヴァ州など複数の地域で、ドローンおよそ400機を使って大規模な攻撃を行い、高層ビルが被害にあうなどして、少なくとも5人が死亡しました。北東部ハルキウ州では、ドローンが列車に衝突したということです。ウクライナで