「オープン戦、ドジャース７−７エンゼルス」（２３日、ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手（２４）が２３日（日本時間２４日）、エンゼルスとのオープン戦で計２回０／３を投げ、無安打ながらも８四死球、５失点。３０日の今季初登板を前に不安を残す投球内容となった。初回。二つの押し出し四球を含む４四死球で失点を重ねた。オープン戦特別ルールにより、３０球で降板した後、二回から再登板したが修正できないま