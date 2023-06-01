九州南部と奄美地方 25日昼前にかけて警報級の大雨おそれ 鹿児島県内では、25日昼前にかけて、大気の状態が不安定になるとして、気象庁は、土砂災害や低い土地の浸水、落雷や突風に十分に注意するよう呼びかけています。 ▼と、 ▼は、画像で掲載しています。 気象庁によりますと、東シナ海にある低気圧が、25日朝にかけて種子島・屋久島地方を通過する見込みです。 この低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、