フィリピン軍の参謀総長は、来月に行われるアメリカとの合同軍事演習に、日本から自衛隊の「戦闘部隊」が初めて参加すると明らかにしました。フィリピン軍・ブラウナー参謀総長「今年の軍事演習『バリカタン』には、日本から“戦闘部隊”が派遣される見込みです」フィリピン軍のブラウナー参謀総長は24日、首都マニラで開かれたシンポジウムでこのように述べ、来月20日から行われるアメリカとフィリピンの合同軍事演習に、自衛隊の