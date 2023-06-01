25日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比320円高の5万2560円と急伸。日経平均株価の現物終値5万2252.28円に対しては307.72円高。出来高は1万3522枚となっている。 TOPIX先物期近は3576ポイントと前日比30ポイント高、TOPIXの現物終値比は16.33ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 52560