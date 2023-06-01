J1福岡が名古屋MF椎橋慧也（28）を獲得することが24日、決定的となった。複数の関係者によると、期限付き移籍の模様。早ければ一両日中にも正式発表される見通しという。J1通算226試合出場8得点7アシストを誇る椎橋は、高い危機察知能力と球際の強さが特徴のボランチ。守備だけではなく正確な縦パスや意表を突くシュートも備え、名古屋の24年ルヴァン杯優勝に貢献した。今季の百年構想リーグは8試合中4試合で出場しているが全